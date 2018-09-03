مساعد وزير الخارجية ل ( بنا): تجربة مملكة البحرين ومبادراتها في مجال حقوق الانسان جديرة بالانتقال من الوطنية إلى العالمية المنامة في 2 سبتمبر/ بنا / أكد سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، أن تجربة مملكة البحرين في مجال صون وحماية حقوق الانسان جديرة بالنظر والانتقال بها من الممارسة الوطنية الناجحة الى الاستفادة منها على المستوى الدولي، موضحاً أن القيم والاسس التي ترتكز عليها مملكة البحرين في تحقيق التطور والتقدم في مجال حقوق الانسان تنطلق من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، راعي الحقوق والتنمية الشاملة للوطن والمواطنين الذي أرسى الممارسة الديمقراطية الواسعة التي عكست للمجتمع الدولي نضج التجربة الديمقراطية التي حققت تطلعات المواطنين في المشاركة في الحياة العامة، مؤكداً ان تحقيق الإنجازات الحقوقية والمدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية جاءت لترجمة الحكومة لذلك النهج من خلال برنامج "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه"، موضحاً سعادة مساعد وزير الخارجية أن البرنامج استطاع أن يتلمس ويلبي احتياجات المواطن والمقيم الحقوقية من تحديث العديد من القوانين والتشريعات الوطنية وانشاء آليات حمائية وطنية متقدمة وفاعلة وتنفيذ برامج نوعية ومبتكره.



وأكد مساعد وزير الخارجية في تصريح ( لوكالة أنباء البحرين) ( بنا) أن النهج الذي اختطه عاهل البلاد المفدى يعد منطلقاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الرؤية الاقتصادية المتقدمة 2030 والتي تصب في مصلحة دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمواطن ورعاية الحقوق الإنسانية والتنموية والحضارية التي تساهم في رفع مستوى الدخل الوطني ودخل الفرد والمساهمة في رفع مستوى المعيشة والانتاج الذي من شأنه وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في كافة الخدمات الإنسانية والأقتصادية.



ومن جهة أخرى، أكد سعادته أن مملكة البحرين تمتلك مساهمات دولية في العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الدولية من خلال عضويتها في العديد من اللجان الأممية النوعية والمتعددة ومشاركتها الفعالة في تبادل الخبرات وابراز الإنجازات الوطنية في مجال تطوير وتعزيز حقوق الانسان على المستوى الوطني، مشيراً إلى أن البحرين تمتلك الكثير من التجارب والمبادرات الناجحة التي وضعتها في صدارة الدول التي يتمتع فيها المواطن والمقيم بكافة الحقوق والحريات الأساسية التي تتيح له تحقيق الإنجازات في التنمية والتطور والنمو والامن والاستقرار، وإن تدشين العديد من الجهود والمبادرات الوطنية مثل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وتدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي واعتماد الامم المتحدة لجائزة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة في مجال حقوق وتمكين المرأة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة اصحاب الهمم وجهود محاربة الاتجار بالاشخاص وحماية حقوق العمالة الاجنبية واصلاح سوق العمل وغيرها لتحقيق التقدم المنشود في كافة جوانب الحياة في مملكة البحرين، موضحاً أن المملكة تعمل على استفادة كافة الدول والمنظمات الدولية من تجاربها الناجحة في كافة مجالات حقوق الانسان المتعددة.



وأوضح سعادته أن مملكة البحرين قدمت تقرير الاستعراض الدوري الشامل في عام 2017 ، واستطاعت أن تحصل على اشادة 75 دولة من أصل 83 دولة، مما يعكس اهتمام المجتمع الدولي وتقديرهم للجهود والمبادرات التي حققتها المملكة على كافة المستويات، مؤكداً أن المملكة بصدد اعداد التقرير المرحلي في السنة المقبلة، آملة بتقديم التقرير الرابع في عام 2021، مشيراً إلى أن حصول مملكة البحرين على دعم مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وعلى تزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة يعكس تطور سجل حقوق الانسان وقدرة مملكة البحرين على تقديم مساهمة نوعية في عمل مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة خلال الفترة 2019-2021.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1755 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/09/02 - 01 : 09 PM