الإدارة العامة للمرور تستأنف مشروع تأهيل حراس المدارس‎ المنامة في 2 سبتمبر / بنا / ضمن استعدادات الإدارة العامة للمرور لعودة الطلبة إلى المدارس، نفذت الإدارة مشروع تأهيل الدفعة الأولى من الحارسات لتنظيم الحركة المرورية بالقرب من المدارس وذلك بالتعاون مع جهاز الأمن والحراسات التابع لوزارة التربية والتعليم .



وأوضحت الإدارة العامة للمرور إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تدريب حارسات المدارس والذي سوف تحرص الإدارة على تنفيذه في كل عام دراسي ويتضمن دورات مكثفة حول كيفية التعامل مع الحركة المرورية بالقرب من المدارس والتعامل مع الطلبة ومساعدتهم لعبور الطريق والمحافظة على سلامتهم أثناء دخولهم وخروجهم من المدرسة والعمل على الحد من السلوكيات المرورية الخاطئة عند بوابات المدارس لتفادي وقوع أي حادث أو اختناق مروري عند بوابات المدارس ، كما يأتي إدماج الحارسات في هذا المشروع من اجل زيادة التواصل مع أولياء الأمور والأمهات .



وثمنت الإدارة العامة للمرور التعاون والتنسيق القائم مع وزارة التربية والتعليم في نشر الوعي والثقافة المرورية لحراس المدارس والطلبة لضمان سلامة الطلبة مؤكدة على أولياء الأمور أهمية التعاون مع حراس المدارس من أجل المحافظة على أرواح أبنائهم من خلال الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية متمنية للطلبة والطالبات عاماً دراسياً ناجحاً .



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1700 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/09/02 - 07 : 08 PM