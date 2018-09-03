ملك البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من ملك تايلند المنامة في 2 سبتمبر/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلند الصديقة، وذلك رداً على برقية جلالة الملك المفدى المهنئة له بمناسبة عيد ميلاد جلالته.



وأعرب ملك تايلند عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعره الطيبة النبيلة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1627 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/09/02 - 33 : 07 PM