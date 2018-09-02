Sunday   02 Sep 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
السعودية تستنكر الهجوم الانتحاري في الصومال والهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في نيجيريا
2018/09/02 - 12 : 07 PM
الرياض في 2 سبتمبر / بنا / اعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة الذي استهدف مكتبًا حكوميًا في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي نيجيريا، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي جمهوريتي الصومال ونيجيريا الاتحادية الشقيقتين، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


ع ذ

بنا 1603 جمت 02/09/2018


عدد القراءات : 25         اخر تحديث : 2018/09/02 - 13 : 07 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English