السعودية تستنكر الهجوم الانتحاري في الصومال والهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في نيجيريا الرياض في 2 سبتمبر / بنا / اعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة الذي استهدف مكتبًا حكوميًا في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي نيجيريا، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت الدوافع والأسباب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي جمهوريتي الصومال ونيجيريا الاتحادية الشقيقتين، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.





ع ذ



بنا 1603 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/09/02 - 13 : 07 PM