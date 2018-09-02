جرح 18 شخصا في صدامات خلال تظاهرات بين مؤيدين ومعارضين للهجرة في المانيا برلين في 2 سبتمبر / بنا / جُرح 18 شخصاً جراء تظاهرات جديدة مساء السبت في مدينة كيمنتس الألمانية، مركز احتجاجات اليمين المتطرف المناهضة للمهاجرين التي دعا وزير الخارجية إلى مواجهتها بالتعبئة العامة.



وذكر بيان للشرطة نشرته اليوم الأحد، أن صدامات وقعت مع قوات النظام أثناء تفريق مسيرتين مضادتين جمعتا في الاجمال أكثر من 11 ألف شخص.



وسار في شوارع هذه المدينة الواقعة في مقاطعة ساكسونيا في ألمانيا الديموقراطية سابقا، نحو ثمانية آلاف شخص من اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين بدعوة من حزب "البديل لالمانيا" وحركة "بيغيدا" خصوصا تكريماً لالماني يبلغ 35 عاماً قُتل منذ أسبوع بطعنات سكين.



من الجهة الأخرى، نظّم حوالى ثلاثة آلاف من أنصار اليسار تظاهرة مضادة.



وثمة ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى الذين أصيبت غالبيتهم بجروح طفيفة.



وتعرضت مجموعة من الناشطين الاشتراكيين الديموقراطيين لهجوم أثناء عودتهم إلى الحافلة التي تقلهم وقد كُسّرت أعلامهم. وكتب مسؤول في الحزب زورن بارتول في تغريدة أنه "مصدوم".



وقدم فريق من التلفزيون الرسمي المحلي "ام دي ار" شكوى بعد أن تعرض لهجوم أثناء التصوير.



وفي المساء على هامش التجمعات في حي محاذ لكيمنتس، هاجم أربعة ملثمين، أفغانيا يبلغ عشرين عاماً. وأفادت الشرطة أنه أصيب بجروح طفيفة.







ع ذ



بنا 1547 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/09/02 - 53 : 06 PM