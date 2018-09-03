وزير التربية والتعليم يطمئن على استعدادات المدارس ويلتقي المعلمين الجدد المنامة في 2 سبتمبر / بنا / عاد صباح اليوم أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية الذين يزيد عددهم عن 18 ألف موظف وموظفة إلى مواقع عملهم بالمدارس الحكومية.



كما تسلم المعلمون المستجدون من أبناء البحرين الذين تم تعيينهم مؤخرًا في قطاع التعليم، وعددهم 797 معلمًا ومعلمة من الخريجين البحرينيين من كلية البحرين للمعلمين ومن الكليات الأخرى، قرارات تعيينهم وتوزيعهم على المدارس.



وبهذه المناسبة، قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة عدد من المدارس، حيث التقى أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، واطمأن على استعدادات المدارس لاستقبال الطلبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 سبتمبر الجاري.



كما التقى الوزير عددًا من المعلمين والمعلمات الجدد من خريجي كلية البحرين للمعلمين، وعددًا من القيادات المدرسية التي تم تعيينها للعمل في المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد، معربًا عن سعادته بالالتقاء بهذه النخبة من المعلمين المستجدين من خريجي كلية البحرين للمعلمين، هذه الكلية التي تضطلع بدور مهم في رفد الميدان التربوي بالكفاءات التربوية المؤهلة تأهيلًا عاليًا، تأكيدًا على نجاحها كإحدى مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.



وأضاف الوزير أن الوزارة تتطلع إلى أن يُسهم خريجو هذه الكلية الوطنية في تحقيق المزيد من الإنجازات التعليمية المشرّفة، خاصةً وأنهم جمعوا خلال فترة دراستهم بين التكوين المعرفي التربوي وبين التدريب العملي الميداني المستمر، ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية. كما حيا الوزير المديرين والمديرين المساعدين الجدد الذين تم تعيينهم هذا العام، ليكونوا جزءًا من القيادة المدرسية الأساسية في عدد من المدارس، تلك القيادة التي تعول عليها الوزارة كثيرًا في تحسين أداء المدارس وتحقيق أفضل النتائج.



والجدير بالذكر أن الوزارة ستقوم خلال هذا الأسبوع بعقد لقاءات التهيئة مع المعلمين الجدد، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات تتعلق بالأنظمة المدرسية وبكافة جوانب العمل التعليمي والتربوي، إضافةً إلى تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1526 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/09/02 - 39 : 06 PM