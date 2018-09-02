الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن الرياض في 2 سبتمبر / بنا / اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض ، اليوم ، مع السيد مارتن جريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية.



وجرى خلال الاجتماع بحث الجهود التي يبذلها جريفيث لاستئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية المقرر عقدها في جنيف في 6 سبتمبر الجاري.



وأعرب الأمين العام عن مساندة مجلس التعاون للمساعي التي يقوم بها المبعوث الأممي في هذا السبيل، معربا عن أمله في نجاح هذه الجولة من المفاوضات للوصول إلى حل سياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1409 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/09/02 - 24 : 05 PM