أمير دولة الكويت يتوجه إلى واشنطن غدا الاثنين الكويت في 2 سبتمبر / بنا / يتوجه أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم غد الاثنين إلى العاصمة الامريكية واشنطن، في زيارة عمل.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن سمو الشيخ صباح الأحمد سيجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب.



وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس السبت أن الرئيس الأمريكي سيلتقي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الخامس من سبتمبر الجاري، وأن الزعيمين سيبحثان سبل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن، فضلا عن التطورات الإقليمية.



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بنا 1152 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/09/02 - 00 : 03 PM