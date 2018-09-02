جواهر العبدالرحمن رئيسا لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية المنامة في 02 سبتمبر/ بنا / صدر عن المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرار رقم (72) لسنة 2018 بشأن تسمية رئيس لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، وذلك بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (7) مكررا منه، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، المعدلة بالقرار رقم (82) لسنة 2017، وبعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء، قــرر الآتي:



المادة الأولى: تكون القاضي جواهر عادل محمد العبدالرحمن رئيسا لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية.



المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.



وبهذا القرار تكون القاضي جواهر العبدالرحمن أول رئيسا لمكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية، بعد أن تم استحداث نظام إدارة الدعوى المدنية كنظام نوعي في المنظومة القضائية والذي سيختص بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم خلال مدد محددة، حيث يتميز هذا النظام في إدارة الوقت والإسراع في فصل الدعوى ورفع كفاءة الأداء.





ن.ف/خ.أ



بنا 0824 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/09/02 - 48 : 02 PM