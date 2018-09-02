سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من جلالة ملك مملكة تايلند الصديقة المنامة في 2 سبتمبر/ بنا/ تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من جلالة الملك ماها فاجيرالونغكورن ملك مملكة تايلند الصديقة، وذلك رداً على برقية سموه المهنئة له بمناسبة عيد ميلاد جلالته.

وأعرب ملك تايلند عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة النبيلة، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



خ.ب/خ.أ



بنا 1132 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/09/02 - 40 : 02 PM