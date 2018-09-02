القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سعادة سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة‎ المنامة في 2 سبتمبر/بنا/ استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، سعادة الشيخ عزام بن مبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة.

ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة، مشيداً معاليه بما تتمتع به العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين من نمو مضطرد، بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ل.ب/خ.أ



بنا 1127 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/09/02 - 47 : 02 PM