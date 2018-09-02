وزير شؤون الكهرباء والماء لـ (بنا): لا انقطاعات كهربائية في موسم صيف 2018 المنامة في 2 سبتمبر / بنا/ أكد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، ان موسم صيف 2018 لم يسجل انقطاعات كهربائية، مؤكدا سعي هيئة الكهرباء والماء الدائم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقال الوزير ميرزا في رده على أسئلة لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش حضوره افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في التنقل المستدام في أرض المعارض صباح اليوم الأحد: "موسم الصيف هذه السنة كان ممتازا من حيث عدم تسجيل أية انقطاعات كهربائية، ثمة انقطاعات لا تكاد تذكر ولكن عدد الحسابات البالغ 380 ألف حساب لم تشهد سوى نسبة قليلة جدا، والعديد من المناطق لم تشعر بأي انقطاع في خدمة الكهرباء على الإطلاق".



وبيّن الوزير ميرزا انه في اطار توجيهات قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة قامت وحدة الطاقة المستدامة التي تتبع وزير شؤون الكهرباء والماء بإعداد خطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة في المملكة، حيث وافق مجلس الوزراء على اعتماد نسبة 6% لزيادة كفاءة وترشيد استخدام الطاقة على المستوى الوطني بحلول العام 2025.



وأوضح الوزير أن الخطة الوطنية لرفع كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة التي أعدتها وحدة الطاقة المستدامة تتضمن 22 مبادرة لترشيد ورفع كفاءة الطاقة، إحداها يتركز على التحول إلى التنقل المستدام واستبدال الجازولين والديزل بالكهرباء في تشغيل المركبات.



ولفت الوزير إلى أن الكثير من الدول الأوروبية تتجه نحو اعتماد السيارات الكهربائية كخيار رئيسي في مجال التنقل المستدام واستخدام الطاقة النظيفة، حيث أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا عن نيتها منع السيارات التقليدية من استخدام الجازولين والديزل بحلول العام 2030، والاستعاضة عنها بطاقة نظيفة كالكهرباء والشمس وذلك حفاظا على البيئة، وهو توجه تسعى مملكة البحرين لتبنيه بصورة أكبر في المستقبل المنظور.



وكشف الوزير ميزرا انه سيتم الإعلان قريباً عن أول محطة تجريبية لشحن السيارات الكهربائية في المملكة، وجارٍ تحديد مواقع جديدة لمحطات شحن الكهرباء بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.



وذكر الوزير ميرزا أن هيئة التقييس الخليجية أعدت المواصفات واللائحة الفنية الخليجية للسيارات الكهربائية، ليتم اضافتها لنظام شهادات المطابقة الخليجية وتكون جاهزة للتطبيق بحلول العام 2022، مؤكدا ان البحرين تسير على المسار الصحيح لاستخدام السيارات الكهربائية وزيادة انتشارها في شوارع المملكة، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية تملك الكثير من المميزات التي تجعلها خيارا مستقبليا واعدا بفضل حفاظها على البيئة وقيادتها لساعات طويلة وعدم إصدارها لأي ضوضاء وسرعتها العالية.



خ.ب/خ.أ



بنا 1125 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/09/02 - 53 : 02 PM