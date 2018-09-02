محافظة العاصمة تواصل جهودها التعريفية بأهداف برنامج المدن الصحية المنامة في 2 سبتمبر/ بنا / واصلت محافظة العاصمة جهودها الرامية لتعريف أهالي أم الحصم ببرنامج المدن الصحية، الذي أطلقته بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تحت شعار (المنامة مدينة صحية) حيث أقامت ورشة تعريفية للأهالي في نادي أم الحصم بحضور سعادة السيد حسن عبدالله المدني نائب المحافظ، وسعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشئون المجتمع، وسعادة النائب عبدالرحمن بومجيد، وجمع من وجهاء وأعيان المنطقة وعدد من النشطاء الاجتماعيين والأهالي.

وقدمت ممثلة وزارة الصحة خلال الورشة عرضاً تعريفياً حول البرنامج، حيث بينت دوره المهم في تعزيز الصحة عبر تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في كافة المجالات، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، كما استعرضت المحاور التي سيتم العمل من خلالها في البرنامج، من أبرزها: تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، وإنشاء مركز معلومات مجتمعي، والتنمية الصحية، إضافة إلى الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها.



من جهته، القى سعادة النائب عبدالرحمن بومجيد كلمة نيابة عن أهالي أم الحصم أعرب فيها عن اعتزازهم باختيار المنطقة نقطة انطلاق برنامج المدن الصحية، وذلك نظير توافر المعايير فيها من منشآت صحية وبيئية وخدمية مميزة، مشيداً بالأهداف الإيجابية التي يحملها المشروع والتي تصب في مجال الارتقاء وتحسين الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين بالمحافظة، معرباً عن تقدير أهالي المنطقة لجهود ومبادرات محافظة العاصمة التي تعكس دورها الريادي في مجال التنمية المستدامة.





ل.ب/خ.أ



بنا 1048 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/09/02 - 21 : 02 PM