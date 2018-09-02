وزير الخارجية يتسلم اوراق اعتماد السفير الالماني لدى المملكة المنامة في 2 سبتمبر / بنا/ استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم، سعادة السيد KAI THAMO BOECKMANN، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية ألمانيا الاتحادية معينا لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد KAI THAMO BOECKMANN، مؤكدًا اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية من علاقات صداقة وثيقة، وما تشهده من تطور وتقدم على مختلف المستويات، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تنمية هذه العلاقات على كافة الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لسعادة السفير كل التوفيق في مهام عمله الجديد.



من جانبه أعرب سعادة السيد KAI THAMO BOECKMANN عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، مشيدًا بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.



خ.ب/خ.أ



بنا 0937 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/09/02 - 23 : 01 PM