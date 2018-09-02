معالي وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية المنامة في 02 سبتمبر/ بنا/ استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم، سعادة السيد Afzaal Mahmood، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية باكستان الإسلامية معينا لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد Afzaal Mahmood، مشيدًا معاليه بما تتسم به علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية من تطور وما تشهده مختلف أوجه التعاون المشترك من تقدم يخدم مصالح البلدين، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على توطيد هذه العلاقات على المستويات كافة، وتوسيع أطر التعاون المشترك بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح.



من جانبه أكد سعادة السيد Afzaal Mahmood اعتزاز جمهورية باكستان الإسلامية بمسار علاقات الصداقة القوية التي تجمعها مع مملكة البحرين، وتطلعها الدائم لتعزيز هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.



ن.ع/خ.أ



بنا 0934 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/09/02 - 45 : 12 PM