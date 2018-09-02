وكيل شؤون البلديات: فتح عطاءات المرحلة الثانية لحديقة المحرق الكبرى المنامة في 02 سبتمبر / بنا / كشف وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبو الفتح عن فتح عطاءات المرحلة الثانية من تطوير حديقة المحرق الكبرى، مشيرًا إلى أن أربع شركات تقدمت بعطاءاتها، و أن أقل العطاءات كانت بمبلغ مليونين ونصف المليون تقريبًا فيما كان أعلى العطاءات يصل إلى ثلاثة مليون ونصف تقريبًا .

وأكد ابو الفتح أن العمل بدأ رسمياً في المرحلة الأولى من مشروع إعادة إنشاء حديقة المحرق الكبرى، وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة بحلول شهر فبراير 2019، مشيرا إلى أن مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى، التي تعد إحدى المشروعات الرئيسية بالنسبة لوزارة شؤون البلديات، يتم تنفيذها بتوجيه من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف.



وطرحت الوزارة مناقصة المرحلة الثانية من المشروع عبر مجلس المناقصات والمزايدات، وقد تم فتح عطاءات المرحلة الثانية نهاية الشهر الماضي، وأن الوزارة حاليًا في طور تقييم العطاءات لإرساء المناقصة والشروع في أعمال تطوير المرحلة الثانية.



وتشمل مناقصة المرحلة الثانية أعمال تهيئة الموقع وإنشاء شبكة الري، تنفيذ التوصيلات الكهربائية والإضاءة، ومبنى الإدارة، وبناء دورات المياه، وغرفة الحارس، وغرفة المضخة، وهياكل الظل، علاوة على إنشاء ممشى وجلسات مظللة محيطة بالممشى مع تركيب ألعاب للأطفال، كما سيتم توفير ألعاب خاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى أعمال التشجير والتجميل.



ومن المتوقع أن تفتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور بحلول الربع الأخير من العام 2019.



وأوضح أبو الفتح أن مشروع إعادة إنشاء حديقة المحرق الكبرى من أهم المشاريع التي تتطلع وزارة الأشغال وشؤون البلديات لتنفيذها لما للمشروع من أهمية وللحديقة موقع استراتيجي بالقرب من مطار البحرين الدولي، ومساحتها تزيد على 9 هكتارات، حيث أدرجت الوزارة مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى ضمن خطة مشاريع الوزارة على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع.



أ.ا.ش/خ.أ



بنا 0904 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/09/02 - 14 : 12 PM