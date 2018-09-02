تريزا ماي تتعهد بالتمسك بخطتها بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد (بريكست) لندن في 2 سبتمبر/بنا/ تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأحد بالتمسك بخطتها بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد (بريكست) بمواجهة معارضة شديدة من أنصار الانفصال.



وكانت ماي عرضت في يوليو خطة نصت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء منطقة تبادل حر، جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة .



وكتبت ماي في صحيفة (ديلي تلغراف) "لن أكون مرغمة بالقبول بتسويات على مقترحات خطة تشيكرز ليست في مصلحتنا الوطنية".



وفي مواجهة معارضة شديدة من مؤيدي (بريكست) لخطتها، رددت ماي أنها تفضل عدم التوصل إلى اتفاق بدل تقديم تنازلات إضافية لبروكسل.



وكتبت "سنكون على استعداد لعدم التوصل إلى أي اتفاق إذا لزم الأمر"، مستبعدة مرة جديدة تنظيم استفتاء ثان حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



خ.أ



بنا 0602 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/09/02 - 26 : 09 AM