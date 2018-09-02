بريطانيا تؤكد التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لندن في 02 سبتمبر/بنا/ أكدت بريطانيا التزامها بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، واللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.



وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، في تصريح صحفي اليوم "إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم الأونروا، واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، وسوف نبذل كل ما باستطاعتنا للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت"، مضيفًا أن "الأونروا" تُعد قوة ضرورية في المنطقة لتحقيق الاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، إذ تقدم يوميًا خدمات حيوية لملايين اللاجئين.



وجاء الاعلان البريطاني على خلفية الموقف الامريكي الذي عبرت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أعلنت الجمعة في بيان أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد ما درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى (الأونروا).



وفي هذا السياق استنكرت السلطة الفلسطينية القرار، مطالبةً دول العالم بـرفضه وتوفير كل ما هو ممكن من دعم للوكالة.



وكتب المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الوكالة "تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت".



خ.أ



بنا 0435 جمت 02/09/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/09/02 - 53 : 07 AM