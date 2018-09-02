مقتل قيادي بحزب الله اللبناني وعدد من قيادات المليشيات الحوثية في غارة للتحالف باليمن صنعاء في الاول من سبتمبر / بنا / قُتل قياديا من مليشيات حزب الله اللبناني وعدد من قيادات مليشيا الحوثي في غارة لطيران التحالف على محافظة صعدة أثناء تواجده مع قيادات من مليشيا الحوثي.

ونقلت وسائل الاعلام اليمنية عن مصدر أمني قوله "إن القيادي في ميليشيات حزب الله طارق حيدرة (أبو حيدر) لبناني الجنسية، أحد الذين يقومون بتدريب ميليشيات الحوثي، قتل مع شخص آخر يدعى (علي الجحدري).



وأضاف المصدر أن عملية استخباراتية استهدفت قيادي في حزب الله وقيادات حوثية أخرى.





ع إ ح/م خ



بنا 0104 جمت 02/09/2018



عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/09/02 - 16 : 05 AM