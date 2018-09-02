ترامب يلتقي أمير دولة الكويت في واشنطن الأربعاء المقبل واشنطن في الاول من سبتمبر / بنا / أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الخامس من سبتمبر الجاري.



وقال البيت الأبيض في بيان له السبت "إن أمير دولة الكويت سيجري لقاء مع ترامب يوم الأربعاء المقبل، في إطار زيارة عمل إلى واشنطن، وأن الزعيمان سيبحثان سبل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأمن، فضلا عن التطورات الإقليمية".





ع إ ح/م خ



بنا 0019 جمت 02/09/2018

عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/09/02 - 52 : 03 AM