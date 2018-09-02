الأردن يؤكد استمراره في حشد التأييد الدولي لوكالة " الأونروا" عمان في الاول من سبتمبر/ بنا / أكد الأردن اليوم أنه مستمر في بذل كل جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكين الوكالة من الاستمرار في القيام بواجباتها إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني وفق تكليفها الأممي.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات صحفية اليوم " إن الحفاظ على "الأنروا" يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من خمسمائة ألف طفل لاجئ من الذهاب إلى المدارس إضافة إلى أنه تأكيد على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية".



وأضاف " حول تبعات قرار الولايات المتحدة وقف التمويل للـ "أنروا"، إن الأردن يأسف لهذا القرار الذي يفاقم التحديات المالية التي تواجهها الوكالة، والتي تهدد قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين".



وشدد الصفدي على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية من قضايا الوضع النهائي تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفِي مقدمها القرار 194 ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.



وقال إن أي تراجع في خدمات الوكالة وأي محاولة للانتقاص من دورها وفق تكليفها الأممي يهدد بتبعات خطرة، خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد غياب الآفاق لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967.





م خ



بنا 2337 جمت 01/09/2018

عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/09/02 - 45 : 03 AM