وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي الترتيبات الجارية لجولة المشاورات في جنيف عدن في الاول من سبتمبر/ بنا / بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم مع المبعوث الأممي مارتن غريفيثس استكمال الترتيبات الجارية لجولة المشاورات السياسية المقرر انطلاقها في جنيف في السادس من الشهر الجاري.



وأكد وزير الخارجية اليمني خلال القاء أن الحكومة الشرعية اليمنية ستحرص على الاستفادة من هذه المشاورات لإحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة وأهمها اطلاق سراح المعتقلين والمختطفين ورفع الحصار عن المدن وتسهيل وصول الاغاثة الانسانية وحل إشكالية دفع أجور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية المدعومة من ايران بعد ان منعت عنهم المليشيات ذلك واستحوذت على كل الإيرادات لتسخيرها كمجهود حربي.



واكد اليماني ان الحكومة اليمنية مستمرة في دعمها لجهود المبعوث الأممي من أجل إحلال السلام الدائم والشامل والمستدام حرصا منها على وضع حد للمأساة التي تسبب بها الانقلاب المدعوم ايرانيا.



من جانبه استعرض المبعوث الاممي الإجراءات والترتيبات اللوجستية لجولة المشاورات ،مؤكدا مجدداً الالتزام الكامل بالمرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي وفِي مقدمتها القرار 2216 ) مقدرا دعم الحكومة اليمنية لجهوده.





م خ



بنا 2311 جمت 01/09/2018



عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/09/02 - 47 : 03 AM