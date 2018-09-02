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الولايات المتحدة تلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار
2018/09/02 - 40 : 12 AM
واشنطن في الاول من سبتمبر/ بنا / قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها اتخذت قرارا نهائيا بإلغاء مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان والتي كان قد تم تعليقها بسبب تقاعس إسلام أباد عن اتخاذ إجراء حاسم ضد ما تصفهم الولايات المتحدة بـ "المتشددين".

وذكر بيان للبيت الأبيض "أن إدارة ترامب تعتبر إن إسلام أباد توفر ملاذا آمنا للمسلحين الذين يشنون حربا منذ 17 عاما في أفغانستان المجاورة" وهو اتهام تنفيه باكستان.

ع إ ح/م خ

بنا 2134 جمت 01/09/2018


عدد القراءات : 10         اخر تحديث : 2018/09/02 - 53 : 12 AM
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