تشييع جثمان جون ماكين في غياب دونالد ترامب واشنطن في 1 سبتمبر / بنا / أقيمت ظهر السبت مراسم تشييع جثمان السيناتور الأمريكي جون ماكين في كاتدرائية واشنطن الوطنية. وحضر المراسم الرئيسان الأمريكيان السابقان باراك أوباما و جورج بوش الابن، بينما غاب عنها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بطلب من ماكين الذي توفي بعد صراع طويل مع سرطان الدماغ.



شهدت كاتدرائية واشنطن الوطنية بدء مراسم تشييع جثمان السيناتور الأمريكي جون ماكين التي حضرها عدد كبير من القادة السياسيين وغاب عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتلقى ماكين، الذي توفي السبت الفائت عن 81 عاما، كلمات رثاء وإشادات استثنائية وعاطفية، من بينها موافقة زملائه في الكونغرس على أن يسجّى جثمانه الجمعة في مبنى الكابيتول في واشنطن. وهي مراسم مخصصة لكبار الشخصيات في تاريخ الولايات المتحدة مثل الرئيسين جون كينيدي ورونالد ريغن. وأتيح للأمريكيين إلقاء النظرة الأخيرة عليه طيلة ست ساعات.



وشارك عشرات من أعضاء الكونغرس في الجنازة، التي شارك فيها كبار الشخصيات الأمريكية مثل بيل وهيلاري كلينتون، وآل غور وديك تشيني اللذين شغلا منصب نائب الرئيس، ووزيري الخارجية السابقين جون كيري وهنري كيسنجر.



وحضرت ابنة الرئيس إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر الجنازة، التي حضرها ايضا وزير الدفاع جيم ماتيس وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.



وكان ماكين قد طلب قبل وفاته عدم حضور الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لجنازته.







ع ذ



بنا 1755 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/09/01 - 14 : 09 PM