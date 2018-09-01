جماعة بوكو حرام الإرهابية تهاجم قاعدة عسكرية نيجيرية وتقتل 30 جنديا كانو/ نيجيريا في 1 سبتمبر / بنا / قتلت جماعة بوكو حرام الأرهابية 30 جنديا على الاقل الخميس في هجوم على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا .، لكنه اكد انها خسرت ايضا "عددا كبيرا" من مقاتليها.



وقال الجيش النيجيري إن الجماعة الارهابية خسرت ايضا عدد كبيرا من مقاتليها في الهجوم .



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري قوله إن المهاجمين كانوا مزودين "معدات عسكرية" استولوا عليها في هجمات سابقة على قواعد الجيش مؤكدا حصيلة القتلى.



وتبنى فرع من بوكو حرام في غرب افريقيا بزعامة مصعب البرناوي الهجوم في بيان مقتضب مساء الجمعة.





ع ذ



بنا 1750 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/09/01 - 59 : 08 PM