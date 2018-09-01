ضمن خطتها لتنفيذ خطط مستدامة لتشجير الشوارع .. أمانة العاصمة تنتهي من تشجير شارع 35 بالمنامة المنامة في 1 سبتمبر / بنا / اكدت مدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية إبراهيم حميدان بأن الأمانة تحرص على توفير مقومات التنمية البلدية الشاملة المتمثلة في الزراعة التجميلية في الشوارع الرئيسية والميادين العامة نظرا لمردودها الايجابي في تحقيق التوازن البيئي.



جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمدير عام أمانة العاصمة المهندسة شوقية إبراهيم حميدان وقسم الحدائق والمنتزهات لشارع 35 في المنامة للاطلاع على الاعمال التجميلية في الشارع والتي ستساهم في اضافة منظرا جماليا للمنطقة نظرا لحيوية الشارع واطلالته على الكثير من المباني الخدماتية.



وبينت م. شوقية بأن أمانة العاصمة تضع ضمن اولوياتها اهمية تنفيذ خطط مستدامة لتشجير وتجميل الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية وذلك من منطلق حرصها على المنظر العام وسعيها لزيادة مساحة الرقعة الخضراء ودعما للاستراتيجية الوطنية الزراعية .



وأوضحت بان شارع 35 يقع على امتداد يبلغ 790 متر، وتم انشاء أنظمة الري وزراعة المسطحات الخضراء والأغطية الأرضية المتنوعة فيه ما تزيد عن 2000 متر مربع الى جانب زراعة اكثر من 200 شجيرة من عدة فصائل و300 نباتات من انواع مختلفة أخرى.



وأضافت مدير عام أمانة العاصمة بأن الأمانة تعمل على المحافظة على الزراعات التجميلية من خلال الصيانة الدورية للأشجار والمزروعات الكائنة في الشوارع والحدائق والمنتزهات والميادين العامة بهدف ترسيخ قيم الاستدامة في المشاريع الزراعية ليصب ذلك في بوتقة تحسين البيئة المحلية للمملكة والمحافظة على التوازن البيئي على الصعيد المحلي.





ع ذ



بنا 1502 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/09/01 - 26 : 06 PM