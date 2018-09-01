السلطات الهولندية تحقق في اعتداء يشتبه بأنه ارهابي في محطة قطارات امستردام امستردام في 1 سبتمبر / بنا / تحقق السلطات الهولندية في اعتداء يشتبه بأنه إرهابي وقع في محطة قطارات أمستردام الرئيسية حيث تعرض شخصان إلى الطعن قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم وتعتقله.



وتم التعريف عن المهاجم على أنه أفغاني يبلغ من العمر 19 عاما ويحمل إقامة ألمانية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم شرطة أمستردام فرانز زيدرهويك قوله : "نأخذ على محمل الجد فرضية وجود دافع إرهابي".



وأفاد زيدرهويك أن المهاجم ليس في وضع صحي يهدد حياته إلا أنه تعرض إلى إطلاق نار في الجزء الأسفل من جسمه.



وقال الناطق باسم الشرطة "إنه قيد التوقيف حاليا في المستشفى. ويجري التحقيق معه بشأن دوافعه".



وأضاف أن الشرطة الهولندية تتواصل مع السلطات الألمانية للحصول على معلومات عن المشتبه به.



ورفضت الشرطة التكهن بأسباب حادثة الجمعة، لكن حركة طالبان الأفغانية دعت في بيان الخميس إلى شن هجمات على القوات الهولندية بعدما أعلن النائب اليميني المتشدد غيرت فيلدرز عزمه على تنظيم مسابقة لرسوم كاريكاتورية تمثل النبي محمد في البرلمان الهولندي.



ويستخدم حوالي 250 ألف شخص محطة القطارات المركزية يوميا، بحسب دليل سياحي لأمستردام. وتقع المحطة في وسط المدينة التاريخي الذي تعبره القنوات المائية.







ع ذ



بنا 1400 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/09/01 - 09 : 05 PM