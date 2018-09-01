الجامعة العربية تستنكر قرار واشنطن بوقف معونة الأونروا القاهرة في 1 سبتمبر /بنا/ استنكر أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية في بيان له القرار الاميركي الذي صدر عن البيت الابيض بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووصفه بأنه يفتقر للمسؤولية والحس الإنساني والأخلاقي في وقت نددت فيه الأونروا بالقرار، رافضة الانتقادات الأميركية الموجهة إليها، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها ليل يوم الجمعة.



وذكر أبو الغيط إن واشنطن ستتحمل المسؤولية عما سيلحقه هذا القرار من أضرار كبيرة بنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون في معيشتهم اليومية على ما تقدمه الوكالة من خدمات ، موضحاً في البيان ان تبعات القرار السلبية لن تقتصر على اللاجئين أنفسهم، وإنما ستمتد إلى الدول العربية المُضيفة لهم، والتي ينوء كاهلها بما تتحمله من أعباء فوق الطاقة.



وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أعلنت الجمعة في بيان أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا.



وأضافت نويرت :"عندما قمنا بمساهمة أميركية قدرها 60 مليون دولار في يناير الماضي قلنا يومها بوضوح إنّ الولايات المتحدة لا تعتزم تحمّل النسبة غير المتكافئة بالمرّة من أعباء تكاليف الأونروا والتي تحمّلناها سنوات عديدة".



وقد استنكرت السلطة الفلسطينية القرار، مطالبةً دول العالم بـرفض هذا القرار وتوفير كل ما هو ممكن من دعم للوكالة.



وكتب المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الوكالة "تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها لإعلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن توفير التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي الثابت".







م.ف.ق/خ.أ



بنا 1308 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/09/01 - 09 : 05 PM