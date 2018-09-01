بلغاريا تكشف عن تفشي حمى الخنازير الأفريقية فى إحدى قراها صوفيا فى الأول من سبتمبر/ بنا/ أعلنت بلغاريا أول تفش لحمى الخنازير الأفريقية بين خنازير حظائر في قرية توتراكانتسي في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع رومانيا.



وقالت هيئة سلامة الأغذية الوطنية في بلغاريا أنه تم رصد سبعة حيوانات مصابة في أحد المنازل بالقرية حيث سيتم إعدام كل الخنازير في القرية وعددها 23.



وقبل أسبوع من الآن كان مكتب الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء في مقاطعة برايلا بجنوب رومانيا أكد تفشي حمى الخنازير الأفريقية الفتاكة في أكبر مزرعة لتربية الخنازير في البلاد وإنه سيتم إعدام كل الحيوانات بها وعددها 140 ألفا.



وأضاف أن المزرعة كانت تستخدم مياه من نهر الدانوب المجاور، وقال المسؤول إنه سمع تقارير عن قيام بعض المربين الصغار بإلقاء الخنازير المصابة في النهر بعد نفوقها أو إعدامها، مرجحا احتمال أن يكون الفيروس شديد العدوى انتشر عبر مياه النهر.



وقال "نركز اهتمامنا على البر الرئيسي في الوقت الذي ربما تكون فيه المياه هي مصدر الفيروس".



وأعلنت رومانيا عن تفشي هذا المرض بين الخنازير مئات المرات قبل ذلك وخصوصا في جنوب البلاد. وجرى إعدام نحو 100 ألف خنزير حتى الآن.



وتصيب هذه الحمى الخنازير ولا تصيب الإنسان وانتشرت في شرق أوروبا على مدى السنوات الماضية.



خ.أ



بنا 1244 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/09/01 - 49 : 03 PM