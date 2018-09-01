مركز (إن جي إن) يحتفي بتخريج أول دفعة من البحرينيين حملة شهادة (في إم وير) المنامة في 01 سبتمبر/ بنا / أعلن مركز تدريب (إن جي إن) عن حصول عدد من الكوادر البحرينية على شهادة (في إم وير) الدولية في مجال تقنية المعلومات والشبكات، وهم من المهنيين العاملين في أقسام تقنية المعلومات في مصارف وشركات اتصالات وشركات صناعية بحرينية مختلفة.

واحتفى المركز في مقره بمركز التجارة العالمي في المنامة بالخريجين الجدد من هذه الدولة التي تأتي ضمن برنامج تدريبي متواصل يقدمه المركز بالتعاون مع "في إم وير" الأمريكية الدولية.



الرئيس التنفيذي للمركز، السيد يعقوب العوضي، قال في تصريح له بهذه المناسبة "يسرنا تقديم هذه الشهادة المرموقة للبحرينيين العاملين على استثمار تقنية المعلومات داخل شركاتهم ومؤسساتهم بالطريقة المثلى، بما يؤدي لتعزيز وضعهم المهني من جهة، ويعزز من أداء وتنافسية وانتاجية تلك الشركات والمؤسسات من جهة أخرى".



وأضاف السيد العوضي: أن "هذا التدريب النوعي يمكِّن الأفراد البحرينيين من الحفاظ على قدراهم التنافسية، وتوفير خارطة طريق مؤسسية لأداء مرتفع متواصل، وقيادة جهود التغيير في المنظمات، وإيجاد ثقافة التحسن المستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كبار أرباب العمل يبحثون عن المرشحين الذين يمتلكون المعارف والخبرات والقدرات المتقدمة اللازمة لدفع الأداء المؤسسي والربحية".



وأشار إلى إن ذلك يأتي ضمن جهود مركز "إن جي إن" في دعم الشركات البحرينية بمجال تقنية المعلومات والاتصالات، وبناء القدرات في عملياتها وموظفيها وتقنياتها لتحقيق النتائج المرجوة، وقال "نترقب من الخريجين فاعلية أكبر في مجال دعم مؤسساتهم من خلال ببناء ثقافة التحسن المستمر بمقارنة عملياتهم بأفضل الممارسات في القطاع لتحديد وعلاج أي ثغرات في الأداء".



يشار إلى أن مركز تدريب "إن جي إن"، هو مركز تدريب مقره المنامة وجزء من شركة "إن جي إن" العالمية المتخصصة في أنظمة المعلومات والاتصالات، وهو مركز تدريب معتمد من شركة "في إم وير"، الرائدة عالمياً في مجال البنى التحتية السحابية والأعمال المتنقلة، وهو مرخص من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمركز الوحيد المعتمد لتقديم شهادة "في إم وير" من قبل تمكين.



ن.ع/خ.أ



بنا 1126 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/09/01 - 58 : 02 PM