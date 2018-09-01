(طيران الخليج) و(الخيرية الملكية) يطلقان مشروع تبرعات المسافرين المحرق في 1 سبتمبر /بنا/ أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحية رئيس مجلس إدارة طيران الخليج، سعادة زايد بن راشد الزياني "أن المسؤولية الاجتماعية لشركة طيران الخليج تعد جزءً أساسياً من استراتيجيتها، ومحاولة لإعادة العطاء إلى المجتمع الذي يحتضن أعمالها".

جاء ذلك على هامش تدشين برنامج التبرعات على متن رحلات طيران الخليج، والذي يسمح للمسافرين بالتبرع بمختلف العملات الورقية منها والمعدنية لصالح المؤسسة الخيرية الملكية، حيث وقام وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج زايد بن راشد الزياني، والأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد بتدشين المشروع خلال رحلة طيران الخليج المتوجهة إلى لندن ودعوة المسافرين للمساهمة في هذا المشروع الخيري الذي يهدف إلى تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وإتاحة الفرصة للجميع بالمساهمة في الأعمال الخيرية.



وفي كلمته خلال حفل التوقيع قدم الزياني شكره للمؤسسة الخيرية الملكية على احتضان هذه المبادة، كونها جزء من المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها الشركة، ومعرباً عن أمله أن يتفاعل الجمهور والمسافرين على متن طيران الخليج معها، لما لها من أهمية في دعم مشاريع المؤسسة الخيرية الملكية في داخل وخارج مملكة البحرين.



كما رفع الزياني الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على الدعم اللامحدود الذي يقدمه لتفعيل المبادرات الانسانية والمجتمعية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، كما قدم شكره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الخيرية الملكية، والأمين العام للمؤسسة والفريق العامل على ما يقومون به من أعمال إنسانية وخيرية لأبناء البحرين.



من جانب آخر وفي تصريحات خاصة لـ (بنا) على هامش حفل التوقيع أشار الوزير الزياني إلى "أن طيران الخليج تسعى دائما لتكون جزء من المجتمع البحريني، وأن نساهم في تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بما يعود على الوطن والمواطن من منافع"، مشيراً إلى أن "المبادرة التي تم التوقيع عليها، هي جزء من مجموعة مبادرات تعمل طيران الخليج على اطلاقها، مع الحرص على أن يكون الشريك ذو ثقة وخبرة في مجال عمله".



وأشار الزياني الى أن "المؤسسة الخيرية الملكية أثبت قدرتها على القيام بالأعمال الخيرية الكبيرة، سواء داخل أو خارج مملكة البحرين، وساهمت في رفع اسم المملكة عاليا في مختلف المحافل الدولية".



من جانبه أشار أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد، إلى عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط المؤسسة بشركة طيران الخليج، والذي سينعكس على تكريس مفهوم العمل الخيري والانساني في مملكة البحرين.



وفي كلمته خلال حفل التدشين، نقل الدكتور السيد تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، وحرص سموه على الارتقاء بخدمة المجتمع ورفع مستوى الخدمات للأرامل والأيتام من أجل توفيق بيئة عيش كريمة لهم.



وحول ما يمكن أن يثمر عنه مثل هذا المشروع، أشار الدكتور السيد إلى "أن المبادرة بحد ذاتها تطور نوعي في العمل الخيري والانساني في مملكة البحرين، وسيكون لها مساهمة حقيقية في خدمة الأرامل والايتام من خلال قناة آمنه وموثوقة في المجتمع"، موضحا "أن هناك العديد من شركات الطيران حول العالم تطبق فكرة تبرع المسافرين على متن رحلاتها".



وبما يخص عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة، أوضح الدكتور مصطفى السيد "أن هناك أكثر من 5 آلاف يتيم وأسرهم يستفيدون من برامج المؤسسة المختلفة، حيث سيتم تخصيص جزء كبير من تبرعات المسافرين على متن طيران الخليج على توفير الخدمات الصحية والتعليمية للأيتام إلى جانب عدد من البرامج الاجتماعية المختلفة، وستقوم المؤسسة الخيرية بالإعلان عن الانفاق انطلاقا من مبدأ الشفافية التي تعمل وفقه".



إلى ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لطيران الخليج السيد كريشمير كوتشكو عن مبادرة جمع التبرعات على متن رحلات طيران الخليج، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تؤكد على استراتيجية الشركة الوطنية والتزامها التام في خدمة المجتمع البحريني، وتأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للشركة.



وأضاف السيد كوتشكو إلى أن تدشين هذه المبادة اليوم وعلى متن الرحلة المتوجهة إلى لندن سيكون بداية لتطبيقها على كافة رحلات شركة طيران الخليج، وسيكون بإمكان المسافرين المساهمة في دعم الاعمال الخيري والاجتماعية في المملكة من خلال المؤسسة الخيرية الملكية.



من موسى عساف





خ.ب/خ.أ



بنا 1121 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/09/01 - 11 : 05 PM