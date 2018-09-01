د. خالد بن خليفة: نشر رسالة البحرين في ثقافة التسامح والتعايش بلغة أوركسترالية موسيقية وفنية راقية المنامة في 01 سبتمبر/ بنا / أعلن مركز عيسى الثقافي بأن البحرين ستكون ضيف شرف مهرجان سفن هيلز الدولي للأفلام، وعن تنظيم يوم بحريني الاربعاء المقبل في جمهورية المجر، وذلك بحضور أكثر من أربعة آلاف من المؤلفين وكتاب السناريو والمخرجين والفنانين السينمائيين من مختلف دول العالم.

وتهدف مشاركة المركز في الحفل الى تأصيل ثقافة التسامح والتعايش النابعة من واقع المجتمع البحريني من خلال الموسيقى كأداة ولغة مؤثرة في جمهور العالم.



وصرح نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بأن هذه الاحتفالية ستقام بناء على دعوة رسمية من ادارة مهرجان سڤن هيلز الدولي للأفلام الذي يقام سنويا في المجر، وذلك من 3-9 سبتمبر اعلجاري، بمناسبة اختيار مركز عيسى الثقافي ليمثل مملكة البحرين كضيف شرف المهرجان لهذا العام.



وقال بأن اليوم البحريني سيتضمن معرضا فنيا لإبداعات عدد من المصورين والتشكيليين البحرينيين المتألقين، حيث سيقدم المعرض نحو 120 صورة ولوحة فنية تعبر عن واقع البحرين الحقيقي ومعالمها وماضيها العريق.



وأشار الشيخ خالد بأن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود المملكة في نشر قيم وثقافة التسامح والتعايش السلمي التي رسخها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى.



وأضاف: " ايمانا منا بأن الموسيقى لغة عالمية فاعلة ومؤثرة في وعي شعوب العالم، فإن رسالة جلالة الملك المفدى ومشاهد من تاريخ وثقافة مملكة البحرين ستقدم في قالب موسيقي يقدمه المايسترو البحريني وحيد الخان عبر معزوفات الاوركسترالية راقية لألبومه "العودة" والذي يترجم قيم وذكريات من وحي واقع التعايش في المجتمع البحريني في الحاضر والماضي".







ن.ع/خ.أ



بنا 1048 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/09/01 - 56 : 01 PM