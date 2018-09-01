وزيرة العدل الألمانية تحذر من أزمة في سيادة القانون ببلادها

برلين في الاول من سبتمبر/بنا/ حذرت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، من انتهاك سيادة القانون في ألمانيا على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة كمنيتس ودعوات بالاقتصاص الذاتي.



وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قالت الوزيرة اليوم السبت "يتعين علينا جميعا الدفاع عن مكتسبات دولة القانون على خلفية تاريخنا".



وفي إشارة إلى أحداث (كمنيتس) ناشدت بارلي السلطات في ولاية سكسونيا محاسبة كافة الجناة.



يذكر أن مدينة كمنيتس في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات عنيفة معادية للأجانب، وذلك على خلفية مقتل ألماني طعنا خلال شجار مع أفراد مهاجرين.



وألقت الشرطة القبض على عراقي وسوري للاشتباه في تورطهما في الجريمة. ويقبع المتهمان في السجن حاليا على ذمة التحقيق.



واستغل التيار اليميني المتطرف الواقعة، وخرج في مظاهرات للمطالبة برحيل الأجانب، وشهدت هذه المظاهرات وقائع اعتداء على مهاجرين وأداء لتحية هتلر.







خ.أ



بنا 1045 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/09/01 - 51 : 01 PM