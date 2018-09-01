لأول مرة في البحرين..(طيران الخليج) و(المؤسسة الخيرية الملكية) تدشنان مشروع مساهمة الركاب في عمل الخير

المنامة في 1 سبتمبر / بنا/ دشنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – اليوم بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية برنامج تسمح فيه لمسافريها بالمساهمة من خلال التبرع بمختلف العملات الورقية منها والمعدنية على متن رحلاتها. وقام كل من وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج سعادة السيد زايد بن راشد الزياني والأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد بتدشين المشروع خلال رحلة طيران الخليج المتوجهة إلى لندن ودعوة المسافرين للمساهمة في هذا المشروع الخيري الذي يهدف إلى تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية وإتاحة الفرصة للجميع بالمساهمة في الأعمال الخيرية.



وأشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية وما يوليه جلالته من اهتمام ورعاية بالعمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين، مثمناً أيضاً على جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الخيرية الملكية في تقديم العمل الخيري والإنساني للجميع بكل كفاءة واقتدار.



وأكد اعتزاز طيران الخليج بالمساهمة في العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية والذي يعود بالخير على مملكة البحرين وشعبها الكريم، واستمرار طيران الخليج في دعم البرامج التي تنفذها المؤسسة لصالح الأيتام البحرينيين.



ومن جانبه أعرب الدكتور مصطفى السيد عن خالص شكره وتقديره إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على مساهمته في دعم العمل الخيري والإنساني في المملكة، وقال بأن هذا التعاون يأتي ضمن برنامج الشراكة المجتمعية لتوفير الدعم لأبناء المؤسسة، ولإعطاء فرص المساهمة في رعاية الأيتام، حيث سيتم تخصيص مبلغ التبرع لدعم الصحة والتعليم والبرامج المخصصة لأسر المؤسسة.



و قد كان السيد محمد صلاح الدين، أحد المسافرين على متن رحلة لندن أول المتبرعين في هذا المشروع حيث اثنى على هذه البادرة الطيبة من طيران الخليج والمؤسسة الخيرية الملكية وتمنى التوفيق والنجاح لكلا الطرفين.



الجدير بالذكر إن مشروع التبرع على متن رحلات طيران الخليج يقام لأول مرة في مملكة البحرين بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية، ويقوم المشروع على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وتشجيع المسافرين على التبرع من خلال وضع التبرعات في أظرف خاصة موجودة في المقاعد.







خ.ب/خ.أ



بنا 1037 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/09/01 - 48 : 01 PM