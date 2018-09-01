البحرينية للتخطيط الاستراتيجي تقرر وضع اللبنات العملية واستراتيجية متكاملة لمستقبل الجمعية المنامة في 1 سبتمبر / بنا/ عقد مجلس إدارة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي اجتماعه برئاسة الدكتور إبراهيم الدوسري، وعضوية كلا من الدكتورة هالة صليبيخ نائب الرئيس، والأستاذة سوزان عجاوي، والدكتور نزار البصري، ودكتور يوسف دشكوني الأمين المالي، والأستاذ أحمد البنا والدكتور باسم البحارنة والأستاذ محمد العرادي الأمين العام.

وكان مجلس الإدارة الحالي قد تم تعيينه بقرار رسمي من وزير العمل والشئون الاجتماعية وذلك بصورة مؤقتة من أجل الحفاظ على كيان وديمومة الجمعية والتي واجهتها بعض المشاكل المادية والإدارية، ولقد تم اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية وبقرار رسمي من سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية وذلك لما يتمتع به هؤلاء النخبة من الشباب البحريني من مصداقية في العمل والعلم والجدية في العطاء والقدرة العلمية على إعادة هيكلة المؤسسات المتعثرة.



ولقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإعداد خلال الأشهر القادمة لاجتماعات الجمعية العمومية وذلك لوضع اللبنات العملية واستراتيجية متكاملة لمستقبل الجمعية.



الجدير بالذكر أن الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي قد تأسست في عام 2004 لتشكل شبكة معترف بها دوليا من الخبراء الاستراتيجيين, مكرسة لتطوير التفكير الاستراتيجي، والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية والقيادة الإستراتيجية.



ويعد تعزيز وتشجيع التخطيط الاستراتيجي واحد من أبرز أهداف الجمعية والتي تسعى من خلالها الجمعية أن تكون محور المعرفة بكل ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، وتقديم استشارات التخطيط الاستراتيجي للمجتمع المحلي والدولي.



هذا وقد نظمت الجمعية على مدى أعوام نشاطها العديد من الندوات والفعاليات التي تسعى من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة من الجمعية.





خ.ب/خ.أ



بنا 1012 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/09/01 - 40 : 01 PM