بلدية (الشمالية) تنجز دراسة بحثية حول مدى رضا عملائها عن خدماتها

المنامة في 01 سبتمبر/ بنا / كشفت بلدية المنطقة الشمالية عن نتائج دراسة بحثية قامت بها خلال ثلاثة شهور - من مايو وحتى نهاية يوليو 2018- شملت أكثر من 620 مشارك، وذلك في مركزي خدمة العملاء بالبديع ومدينة حمد، ولفتت إلى أن الدراسة ناقشت التعرف على مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها لهم في أربعة محاور تضمنت جهوزية المركز، وحسن تعامل موظفي المركز مع المراجعين، وسهولة إجراءات المعاملات فيه إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات.



أكدت ذلك المهندسة لمياء يوسف الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية التي أشارت إلى أن الدراسة ناقشت مجموعة من الفرضيات والتساؤلات أهمها مدى سهولة وصول العملاء إلى مراكز الخدمة ومدى توفر لوحات إرشادية تدل على مواقع المراكز من عدمه، ومدى مستوى نظافة المراكز والمرافق التابعة وصلاحيتها، إلى جانب رضا العملاء عن توفر مواقف لسياراتهم.



وبيّنت أن الهدف من الدراسة هو رفع مستوى جودة الخدمات البلدية والارتقاء بها لطموح العملاء، وأكدت العمل على تعزيز نقاط القوة الحالية والتعامل مع نقاط الضعف بجدية واعتبارها كفرص للتحسين من خلال وضع الحلول الابداعية لمعالجتها.



وتابعت الفضالة أن الدراسة بحثت ايضا سلوك وتعامل واهتمام وكفاءة الموظفين الذين يقدمون الخدمات للعملاء.



ولفتت مدير عام بلدية الشمالية "أن نتائج الدراسة أظهرت تفاوت في رضا المبحوثين من المراجعين بين مركز الخدمة بالبديع ومركز الخدمة بمدينة حمد، وأوضحت أن نتائج الدراسة تمخضت عن أن 64% من مراجعي "مركز مدينة حمد" راضين تماما بشكل عام عن الخدمات التي يقدمها المركز، و بنسبة 17% راضين، و10% راضين جزئيا، فيما 6% غير راضين و3% غير راضين إطلاقا، في حين بلغت نسبة الراضين تماما في "البديع" فقط 32%، و27% راضين، و21% راضين جزئيا، و 8% غير راضين، و12% غير راضين إطلاقا، موضحا أن البلدية قامت بتوفير منصة استبيان إلكتروني في مركزي الخدمة".



من جانبه أشار جميل آل مبارك رئيس العلاقات العامة والإعلام بالبلدية إلى تنوع ردود الأفعال والمشاركات في هذا الاستبيان، حيث أظهرت النتائج العامة عن رضا أقل في مركز الخدمة بالبديع، وربط تدني النتيجة إلى عدم توفر مواقف لسيارات المراجعين، وأيضا ضعف مواقع الإعلانات الإرشادية التي تدل على موقع المركز، لافتا إلى أهمية توفر آلية لقياس رضا العملاء بصورة دائمة في مراكز الخدمة الحكومية باعتباره أحد المعايير الموصى بها في دليل تقييم مراكز الخدمة.



وفي هذا السياق لفت إلى أن بلدية المنطقة الشمالية وفرت ذلك في المركزين الحاليين من خلال الاستمارة الالكترونية كتقييم مستمر يتم تحليله بشكل ربع سنوي أو كل ثلاثة أشهر.



وأضح أن بلدية "الشمالية" قامت بجهود مختلفة في سبيل زيادة رضا العملاء، منها تعزيز التواصل الشخصي للعملاء مع رأس الهرم بالبلدية من خلال إطلاق مبادرة "يوم العميل" كل أربعاء، حيث يتيح ذلك للجميع الالتقاء بمدير عام البلدية لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم مباشرة للإدارة العليا، كما قامت البلدية مؤخرا بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف لموظفي مراكز الخدمة لزيادة مهارات الاتصال لديهم، بالإضافة إلى أنها وضعت علامات إرشادية في الطرق لتسهيل وصول العملاء لمراكز الخدمة التابعة لها، كما وفرت مواقف لسيارات المراجعين، وخاصة في مدينة حمد، وقامت بتظليل (16) موقف، مع تخصيص اثنين منها لذوي الهمم.







ن.ع/خ.أ



بنا 1006 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/09/01 - 18 : 01 PM