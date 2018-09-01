اندلاع حريق كبير في مصفاة بألمانيا يصيب 8 أشخاص واجلاء 1800 من سكان المنطقة برلين في الأول من سبتمبر/بنا/ اندلع حريق اليوم السبت في مصفاة لتكرير النفط في جنوب ألمانيا بعد وقوع انفجار ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بجروح ودفع السلطات إلى إجلاء نحو ألفين من سكان المنطقة، بحسب الشرطة.



وقالت وكالة الانباء الألمانية أن الانفجار وقع حوالي الساعة 05,30 (03,30 ت غ) في موقع تديره مجموعة (بايرن أويل) قرب مدينة انغولشتات في بافاريا على ضفاف نهر الدانوب.



وأفادت الشرطة أن إصابات ثلاث من الضحايا "متوسطة إلى خطيرة".



وذكرت محطة الإذاعة والتلفزيون المحلية (بايريشر روندفنوك) أن السكان على بعد عدة كيلومترات عن الموقع شعروا بالهزة الناجمة عن الانفجار بينما أظهرت صور من الموقع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المصفاة منذ ساعات الفجر الأولى.



وتم إجلاء 1800 من سكان مدينتي فوبورغ وارشينغ كإجراء احترازي.



وقالت الشرطة إن "العمل جار لإطفاء الحريق" في عملية يشارك فيها نحو 200 عنصر إطفاء فيما حذرت من "خطر وقوع انفجارات جديدة".



ودعت أجهزة الطوارئ السكان في محيط 20 كلم حول منطقة الحريق إلى "إبقاء نوافذهم مغلقة جراء الدخان".



خ.أ



بنا 0907 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/09/01 - 44 : 12 PM