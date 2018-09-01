الولايات المتحدة تترأس رسميا اليوم الدورة الشهرية لمجلس الأمن خلفا لبريطانيا نيويورك في 01 سبتمبر/ بنا / تترأس الولايات المتحدة الأميركية رسميا اليوم السبت الدورة الشهرية لمجلس الأمن الدولي خلفا لبريطانيا.

وستقوم المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل بشأن برنامج المجلس هذا الشهر، بعد أن يكون المجلس قد أقر برنامج العمل في جلسة صباحية من نفس اليوم أيضا.

يذكر بأن يوم الاثنين هو عطلة رسمية بالأمم المتحدة كما في الدولة المضيفة بمناسبة عيد العمال الذي يصادف أول يوم اثنين في شهر أيلول من كل عام.



و.ش



بنا 0654 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/09/01 - 10 : 10 AM