الولايات المتحدة تعلن قطع التمويل المالي عن وكالة "الأونروا" بالكامل

واشنطن في 01 سبتمبر/ بنا / أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن قطع المساعدات المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالكامل.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، في بيان، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.



وأضافت أن الولايات المتحدة حذرت سابقًا من أنها "لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها"، بعد مساهمتها الأخيرة، بأكثر من 60 مليون دولار، في يناير الماضي.



وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017.









و.ش



بنا 0634 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/09/01 - 53 : 09 AM