إصابة 18 شخصا جراء حريق في طائرة ركاب روسية بمطار سوتشي سوتشي في 01 سبتمبر/ بنا / أصيب 18 شخصا نتيجة حريق في طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة Utair الروسية بعد تمكنها من الهبوط في المحاولة الثانية في مطار سوتشي الدولي.

وقالت مصادر في شركة Utair بحسب "روسيا اليوم" إنه بعد هبوط الطائرة في مطار سوتشي قادمة من موسكو انحرفت عن المدرج واندلعت فيها النار.



ولفتت المصادر إلى أن الطائرة كانت تقل 164 راكبا و6 من أفراد طاقمها، وأن الحادث لم يسفر عن ضحايا.



وأوضحت المصادر أن 5 عربات إطفاء شاركت في إخماد الحريق، وأن فرق الإطفاء نجحت في الساعة 03:25 في السيطرة على الحريق وإخماده.



واكدت زارة الصحة الروسية اصابة 18 شخصا، بينهم ثلاثة منهم أطفال ولا وفيات".



وأضافت، أن فرق الإنقاذ المتواجدة في المطار تقدم للمصابين جميع المساعدات الطبية والنفسية اللازمة.



و.ش



بنا 0525 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/09/01 - 39 : 08 AM