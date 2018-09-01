بمشاركة عدد من الروؤساء الأفارقة..بكين تستضيف قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) يومي 4-5 الشهر الجاري بكين في الأول من سبتمبر/بنا/ تنعقد في الصين يومي 4 و 5 من الشهر الجاري قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي (فوكاك) التي ستلقي الضوء هذا العام على سبل ربط الصين وأفريقيا مبادرة الحزام والطريق بجدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 واستراتيجيات التنمية بالدول الأفريقية، كما ستعلن هذه القمة عن الأولويات والاتجاهات الرئيسية للتعاون الصيني-الأفريقي في المستقبل، وذلك حسب ما نشرته وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا).



وفي هذا السياق قال ليو قوي جين سفير صيني سابق لدى زيمبابوي وجنوب أفريقيا والممثل الخاص الأول للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية " أن القمة الصينية الأفريقية ستعمل على تطوير التخطيط والتصميم عالي المستوى لتوسيع التعاون في السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة ومعيشة المواطنين"، مبينا أن " قمة بكين تؤكد على بناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين وأفريقيا".



وأوضح جين إن الصين أرادت دائما إقامة علاقة متكافئة ومتبادلة النفع مع أفريقيا والنمو معا"، مضيفا "لن تتغير سياستنا تجاه أفريقيا، تنظر الصين لأفريقيا كقارة مليئة بالفرص والإمكانات وليست حالة خيرية"، مؤكدا "أن الصين لن تتدخل مطلقا في الشؤون الداخلية لأية دولة أفريقية وأنه ليس لها أية طموحات جيوسياسية"، مشددا في الوقت نفسه على "أن الصين ساعدت أفريقيا بإخلاص وبأمانة وأن التعاون بين الصين وأفريقيا يعود بالنفع على العالم ككل".



أقيم المنتدى الصيني الأفريقي عام 2000، وتوسعت عضويته لتضم الصين و53 دولة افريقية لها علاقات دبلوماسية مع الصين ومفوضية الاتحاد الإفريقي بحلول يونيو 2018م، وعقد (فوكاك) قمتين ضمتا زعماء الصين والدول الإفريقية، واحدة في بكين عام 2006 والأخرى في جوهانسبرج عام 2015.



يذكر أن حجم التجارة بين الصين والدول الأفريقية بلغ 170 مليار دولار عام 2017، بزيادة 14.1 بالمئة على أساس سنوي، حسب بيانات جمركية صينية.



إلى ذلك اظهرت بيانات صحفية من العاصمة بكين أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وصل البلاد للمشاركة في القمة، كما أعلن لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة، أن الرئيس الغاني نانا أكوفو - أدو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، سيحضرون قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني الافريقي، وسيقومون بزيارات دولة للصين ابتداء من 31 أغسطس المنصرم حتى يوم 9 سبتمبر الجاري على التوالي، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ.





خ.أ



بنا 0458 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/09/01 - 41 : 08 AM