الرئيس المصري يبدأ زيارة إلى الصين ويشارك في المنتدى الصيني الأفريقي بكين في الأول من سبتمبر/بنا/ بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت زيارة إلى الصين تستغرق أربعة أيام.





وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين الصينيين، ويشارك في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي يعقد يومي الثالث والرابع من الجاري.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري نظيره الصيني شي جين بينج اليوم لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



خ.أ



بنا 0411 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/09/01 - 31 : 07 AM