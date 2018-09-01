محكمة انتخابية في البرازيل تمنع الرئيس البرازيلي الاسبق من خوض انتخابات الرئاسة ريو دي جانيرو في 1 سبتمبر/ بنا / قررت أعلى محكمة انتخابية في البرازيل عدم السماح للرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا خوض انتخابات الرئاسة التي ستجري في أكتوبر.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان حزب العمال اليساري (حزب العمال) قد سجل لولا كمرشح رئيسي لخوض انتخابات الرئاسة الشهر الماضي، على الرغم من أنه مسجون منذ أبريل الماضي ولمدة 12 عاما بتهمة الفساد.



وقدمت المدعية العامة راكيل دودج وعدد آخر من المشرعين اليمينيين شكاوى ضد ترشيحه.



وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي أن لولا يتقدم بفارق كبير عن سائر المرشحين الآخرين لانتخابات الرئاسة.



ووجد لولا مذنبا في تهم تتعلق بالفساد إذ رأت المحكمة أنه قَبِلَ من شركة بناء تجديد شقة فارهة له مقابل الحصول على امتيازات في مناقصات عامة من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروبراس".



واشارت وكالة الانباء الالمانية الى ان حزب العمال قد يرشح رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد، الذي كان مرشحا لمنصب نائب الرئيس، بدلا من لولا دا سيلفا لمنصب الرئيس.





م.ا.ب



بنا 0346 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/09/01 - 01 : 07 AM