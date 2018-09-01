مطالعات الصحف في مملكة البحرين المنامة في 1 سبتمبر/ بنا / طالعتنا صحف مملكة البحرين اليوم السبت بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن المحلي والعلاقات العربية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين:





/ جلالة الملك المفدى: ستبقى مصر ركيزة اساسية لمنظومة الامن العربي و الاقليمي



/ جلالة الملك المفدى: قوة مصر من قوة العرب جميعاً



/ في ختام زيارة السيسي للبحرين .. زعيما البلدين يشيدان بنتائج المباحثات المشتركة



/ فعاليات وطنية تشيد بنتائج القمة البحرينية المصرية في المنامة وتؤكد: الزيارات المتبادلة بين الملك و الرئيس السيسي تضيف دلالات جديدة على عمق الروابط بين البلدين و شعبيهما الشقيقين



/ قنصلية المملكة في مومباي تؤكد سلامة جميع البحرينيين



/ من مسرح البحرين الوطني إلى مركز زوار طريق اللؤلؤ .. بنية تحتية ثقافية تؤصل مكانة الثقافة في عهد جلالة الملك المفدى



/ افتتاح اهم مشاريع برنامج عمل الحكومة بكلفة 52 مليون دينار .. انتهاء تنفيذ المرحلة الاولى من تقاطعي ألبا والنويدرات



/ ضمن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي .. 48 مشروعا تتنافس على افضل مشروع تطوعي



/14 الف مدرس يعودون للعمل غداً



/ روسيا تعرقل في الامم المتحدة تقريرا حساسا حول كوريا الشمالية



/ فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الاسرائيلية في احتجاج بالضفة الغربية



/ اصابة 240 فلسطينيا بنيران اسرائيلية في مواجهات على حدود قطاع غزة



/ ذعر في محطة قطارات امستردام بعد اعتداء بسكين على شخصين



/ واشنطن تعتزم ارسال مقاتلين في تنظيم داعش الارهابي الى غوانتنامو



/ الاتحاد الاوربي سيرد على اي رسوم ضريبية امريكية على السيارات



/ اقالة وزير الطاقة التونسي و 4 مسؤولين آخرين لشبهة فساد



/ 36 مليار درهم حجم التجارة الالكترونية بالإمارات في 2018



/"كوكاكولا" تشتري سلسلة مقاهي "كوستا" العالمية





م.ا.ب



بنا 0332 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/09/01 - 50 : 06 AM