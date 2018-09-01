الطقس في مملكة البحرين: حار ورطب مع بعض السحب المنامة في 1 سبتمبر/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حارا ورطبا أحيانا مع بعض السحب.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها عموماً شرقية من 10 إلى 15 عقدة خلال فترة ما بعد الظهيرة.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 35%.



م.ا.ب



بنا 0253 جمت 01/09/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/09/01 - 01 : 06 AM