المرور تدشن فعاليات حملتها التوعوية بمناسبة العودة للمدارس بعنوان "سلامتهم تهمنا" المنامة في 31 أغسطس / بنا / دشنت الإدارة العامة للمرور أولى فعاليات حملتها التوعوية بمناسبة العودة للمدارس بعنوان "سلامتهم تهمنا"، بمشاركة الفرقة الموسيقية للشرطة وذلك في مجمع السيتي سنتر في الفترة من 30 حتى31 أغسطس 2018.



وتهدف الفعالية إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بكيفية التعامل مع متغيرات الطريق، وإتباع الأساليب المثالية في عبور الطرقات أثناء ذهاب الطلاب إلى المدرسة وخلال العودة منها، بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة للأطفال من أجل توصيل المفاهيم المرورية إليهم بطريقة مشوقة ، كما أن تنوع البرامج والأنشطة التوعوية المقدمة يهدف إلى خلق جيل ملم بالأنظمة والقواعد المرورية وكيفية التعامل مع الطريق.



واشتملت الحملة على العديد من البرامج التوعوية والإرشادية التي تناسب فئة الطلبة من مختلف الأعمار وتعريفهم بكيفية التعامل مع البيئة المرورية الواقعية بما يحقق مفاهيم السلامة الشاملة خلال العام الدراسي، حيث اشتملت على قسم لقراءة القصة المرورية المشوقة، وهي بعنوان "أحلى بلد" وتحتوي على رسومات يوجد فيها كل ما يخص السلامة والمفاهيم المرورية.



كما اشتملت الفعالية على توزيع الكتيبات التوعوية على أولياء الأمور التي تبرز أهمية دورهم في توعية أبنائهم وحثهم على الالتزام بأنظمة العبور السليم والقواعد المرورية، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية التوعوية التي تتناسب مع ميول الأطفال بهدف غرس المفاهيم المرورية في عقولهم للمحافظة على سلامتهم من مخاطر الطريق وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1849 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/08/31 - 55 : 09 PM