سمو محافظ المحافظة الجنوبية يتسلم تقرير مخرجات ورش عمل التنمية الخدمية المنامة في 31 أغسطس / بنا / تسلم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية تقرير مخرجات ورش عمل التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية الذي قدمه المهندس خالد بن عبد اللطيف مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة الجنوبية، حيث أقيمت الورش على مدى شهر بمشاركة 18 جهة حكومية وخاصة بالإضافة إلى الملاك والمستثمرين.





وقد شمل التقرير 39 توصية من الجهات المشاركة بورش العمل إضافة إلى 39 اقتراحا لحلول قريبة المدى باشرت المحافظة الجنوبية بالعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى 22 مقترحا لحلول بعيدة المدى.



وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة أن تنظيم ورش عمل التنمية الخدمية جاء من منطلق حرص المحافظة الجنوبية على تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية في تعزيز التعاون والتنسيق المُشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تطوير المشاريع الخدمية والتنموية التي تتناسب مع احتياجات الأهالي بكافة مناطق المحافظة.



وسيتم رفع التوصيات النهائية إلى الجهات المختصة لمتابعتها ومباشرة العمل بها.





ع إ ح/ع ذ



بنا 1746 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/31 - 02 : 09 PM