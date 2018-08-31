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الطقس المتوقع في البحرين ليوم غد السبت حار ورطب مع بعض السحب
2018/08/31 - 36 : 06 PM
المنامة في 31 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة إلى الساعة السادسة مساء غد السبت حار ورطب مع بعض السحب.

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقدة، ولكنها شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقد بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 41 درجة، والصغرى 30 درجة.

الرطوبة النسبية العظمى 90% ، والصغرى 35% .

شروق الشمس الساعة 05:17 صباحا، وغروبها في الساعة 05:57 مساءا.



ع إ ح/ع ذ

بنا 1523 جمت 31/08/2018


عدد القراءات : 1         اخر تحديث : 2018/08/31 - 36 : 06 PM
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