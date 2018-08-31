عاهل البلاد المفدى يقوم بزيارة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته

المنامة في 31 أغسطس / بنا / قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك بمقر اقامة فخامته بقصر الشيخ حمد بالقضيبية.



وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الوطيدة والخطوات التي تسهم في تطوير أطر التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المستمر بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشرك على الصعيدين الإقليمي والعربي.



وأشاد صاحب الجلالة بهذه الزيارة المثمرة لفخامة الرئيس المصري لبلده الثاني مملكة البحرين والتي تصب في صالح البلدين وتعزز علاقاتهما الوثيقة، مؤكداً جلالته أن مصر كانت وستبقى ركيزة أساسية لمنظومة الأمن العربي والإقليمي وأن قوتها من قوة العرب جميعاً.



ومن جانبه أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بدور جلالته وحرصه على الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستويات متميزة وبمواقف البحرين الداعمة لمصر وشعبها، متمنياً لشعب البحرين دوام الرقي والتقدم تحت قيادة جلالته.



هذا وقد اقام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه حفل غداء خاص لفخامة الرئيس المصري.



هذا وقد غادر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق البلاد هذا اليوم مختتما زيارته الرسمية لمملكة البحرين.



هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، هذا نصها:



أخي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المُفدّى

ملك مملكة البحرين .. الشقيقة



يسرني ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن أبعث إلى جلالتكم بخالص الشكر والتقدير على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي لقيناه منذ وطئت أقدامنا أرض ملكة البحرين الشقيقة والتي طالما نعتبرها وطننا الثاني.



وأود هنا أن أشيد بالمحادثات الأخوية والإيجابية المثمرة التي جرت بيننا في جو من الود والتفاهم حول القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأغتنم هذه الفرصة كي أشيد مجددا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وأؤكد حرصنا الدائم على المزيد من دعمها وتطويرها في جميع المجالات.



أخي صاحب الجلالة، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.



مع أسمى اعتباري وتقديري الأخوي،،،



عبدالفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية





ع إ ح/ع ذ



بنا 1458 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/08/31 - 09 : 06 PM