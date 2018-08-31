اصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بطلقات من الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع القدس المحتلة في 31 أغسطس / بنا / أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية انطلقت بقرية رأس كركر غرب رام الله في إطار تصديهم لمحاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم في جبل الريسان لصالح التوسع الاستيطاني.

وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

و قال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار و الاستيطان خلال المسيرة إن المسيرات السلمية ستتواصل حتى إفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين وطردهم منها كما هو الحال في عدة مناطق وعلى رأسها قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.





ع ذ



بنا 1424 جمت 31/08/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/08/31 - 35 : 05 PM